Son Dakika | Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına kavuştu
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Son Dakika | Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına kavuştu

Son dakika gündem haberi: Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması 1 aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

04.09.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:49

Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması 1 aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren V.B. Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğünün işlemlerini yürüttüğü V.B. anne ve babasıyla buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğündeki buluşmada duygulu anlar yaşandı.

V.B'nin annesi Diyarbakır'daki annelere selam göndererek, "6 yıldan sonra evladıma kavuştum. İnşallah herkes evladına kavuşur. Bunu istiyoruz Allah'ımızdan. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Baba da, "Yüce rabbim inşallah bu işe son verir. İnşallah herkes evladına kavuşur." diye konuştu.

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Son Dakika | Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına kavuştu

Kaynak: AA

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