Son dakika... Mardin'de fiber polyester imalathanesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fiber polyester imalathanesinin deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fiber polyester imalathanesinin deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 2 dönüm alan üzerine kurulu fiber polyester imalathanesine ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 6 noktadan yaptığı müdahale ile yangın söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın imalathanede hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar