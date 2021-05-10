Son dakika haberleri | MARDİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 7 TERÖRİSTİN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
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Son dakika haberleri | MARDİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 7 TERÖRİSTİN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Bagok bölgesinde, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatı ele geçirildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Bagok bölgesinde, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Eren-5' operasyonu kapsamında, 8 Mayıs'ta, Nusaybin ilçesindeki Bagok bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından jandarma özel harekat ve komando birliklerinin bölgede yaptıkları aramalarda, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait 4 tüfek, 2 tabanca, mühimmat, gece görüş dürbünü ve örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son dakika haberleri | MARDİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 7 TERÖRİSTİN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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