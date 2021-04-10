Son Dakika | Mardin'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberler... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrikten kaynaklanan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrikten kaynaklanan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Üç Evler Mahallesinde elektrik kaynaklı bir evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanların çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı