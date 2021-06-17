Son dakika! Mardin'de çıkan yangında 140 dönümlük buğday tarlası küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Mardin'de çıkan yangında 140 dönümlük buğday tarlası küle döndü

Son dakika! Mardin'de çıkan yangında 140 dönümlük buğday tarlası küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 140 dönüm buğday tarlası çıkan yangında küle döndü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 140 dönüm buğday tarlası çıkan yangında küle döndü. Çiftçinin bir yıllık emeği dakikalar içerisinde heba oldu.

Olay Kızıltepe ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Kılıç, Şükriye Kılıç ve Şehmus Kılıç'a ait yaklaşık 140 dönüm makarnalık sert buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylüler kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü. Yangında çiftçilerin bir yıllık emeği heba olurken itfaiye ekiplerinin tuttuğu rapor sonucunda yangının çıkış nedenini belirtileceği öğrenildi.

Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Mardin'de çıkan yangında 140 dönümlük buğday tarlası küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 01:36:39. #1.14#

title