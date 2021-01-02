Son dakika! Mardin'de AK Partili kadınlardan karantinadaki vatandaşlara şifa paketi
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Son dakika! Mardin'de AK Partili kadınlardan karantinadaki vatandaşlara şifa paketi

02.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:36
Son dakika! Mardin'de AK Partili kadınlardan karantinadaki vatandaşlara şifa paketi

Son dakika gündem haberi... AK Parti Mardin Kolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan karantinadaki vatandaşlara şifa paketi dağıttı.

AK Parti Mardin Kolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan karantinadaki vatandaşlara şifa paketi dağıttı.

AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar başkanlığında kadınlar, il genelinde Kovid-19 hastası ya da temaslısı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunan vatandaşlara zerdeçal, zencefil, limon gibi bitkisel ürünlerin yer aldığı şifa paketi dağıttı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, yaptığı açıklamada, kadın kollarının karantina süreci boyunca evinde tedavi olan hastalara dağıttıkları şifa paketi ile örnek bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Pandeminin başından bu yana il ve ilçe başkanlıkları koordineleriyle hazırlanan yardımların ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini anımsatan Kılıç, "Bu ve bunlara benzer birçok faaliyetimizle vatandaşımızın en büyük destekçisi olmaya özen gösterdik." dedi.

Sancar da pandemi nedeniyle evlerinde karantinadaki vatandaşların bir nebze de olsa moral vermek, gönüllerinde yer almak için şifa paketleri dağıttıklarını kaydetti.

Sancar, "Şifa paketleriyle evlerine gittiğimiz vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri ziyadesiyle memnun etti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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