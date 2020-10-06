Son dakika: Mardin'de 3 terörist tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Mardin'de 3 terörist tutuklandı

06.10.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:43
Son dakika: Mardin'de 3 terörist tutuklandı

Son dakika haber: Mardin'den Yıldırım-8 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'den Yıldırım-8 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Eylül 2020 tarihinde icra edilen Yıldırım-8 Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova özel birlik operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.B., M.B. ve S.Ö.'nün terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandığı bildirildi.

Tutuklanan 3 kişinin, terör örgütü PKK'nın içerisinde faaliyet gösterdiği, halkın içerisine karışarak kendilerini kamufle ettikleri kırsalda bulunan terör örgütü mensuplarına lojistik ve istihbari destek sağladıkları öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Melania Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Halil Sezai Erdal Beşikçioğlu
Spor Samatta Gökhan Töre Mbaye Diagne Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Çocuk Esenyurt Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Mardin'de 3 terörist tutuklandı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 16:22:20. #1.15#
title