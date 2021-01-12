BALIKESİR - Manyas'taki kazada ölen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi
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BALIKESİR - Manyas'taki kazada ölen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi

12.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:21

Balıkesir'in Manyas ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi.

Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Özuçar ve oğlu Okan Özuçar'ın cenazeleri, evlerinin önünde helallik alınmasının ardından kırsal Hamamlı Mahallesi Mezarlığına götürüldü.

Cenazeler, mezarlıkta aile ve yakınları ile vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Tören sırasında Mehmet Özuçar'ın eşi ve kızının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Mehmet Özuçar (60) yönetimindeki 10 ADF 455 plakalı traktör, hasat için gittikleri tarladan dönerken Hamamlı Mahallesi'nde devrilmişti. Sürücü Özuçar ve oğlu Okan Özuçar, traktörün altında kalarak yaşamını yitirmişti.

BALIKESİR - Manyas'taki kazada ölen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi
BALIKESİR - Manyas'taki kazada ölen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi
BALIKESİR - Manyas'taki kazada ölen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi
BALIKESİR - Manyas'taki kazada ölen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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