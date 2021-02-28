Son Dakika | Manyas'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son Dakika | Manyas'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

28.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:54
Son Dakika | Manyas'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Son dakika haberler... Balıkesir'in Manyas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, yazılı açıklamasında, normalleşme sürecine bir an önce geçebilmek için vatandaşların maske, mesafe ve diğer tedbirlere dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Yıldız, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını bildirerek, "Vatandaşlarımız lütfen kurallara tam anlamıyla uysunlar. Bunlar normal sürece geçişte büyük önem arz etmektedir. Toplumun sağlığı için bireysel olarak kurallara azami derecede dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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