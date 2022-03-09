Son dakika: Mansur Yavaş'tan özel toplu taşıma esnafının kontak kapatma kararı hakkında açıklama

ANKARA (İHA) - - Mansur Yavaş'tan özel toplu taşıma esnafının kontak kapatma kararı hakkında açıklama

ANKARA - Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafının artan maliyetler karşısında mağduriyet yaşamaması için tüm imkanları seferber edeceklerini açıkladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafının artan maliyetler karşısında mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarını seferber edeceklerini açıkladı. Yavaş açıklamasında akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşların ve esnafın mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Hemşehrilerim, Ankara'da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir. Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkanları seferber edilecektir. Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkanları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Şunun bilinmesini isterim ki, artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.