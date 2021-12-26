Son Dakika | Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e getirildi - Haberler
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Son Dakika | Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e getirildi

Son Dakika | Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e getirildi
AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e ulaştı.

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Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e ulaştı.

Yerel medyada yer alan haberler e göre, Manş Denizi'nde yaşamını yitiren 16 göçmenin cenazesini taşıyan uçak dün gece Uluslararası Erbil Havalimanına indi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, 20 Aralık'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY, 24 Kasım 2021'de Manş Denizi'nde trajik bir şekilde boğulan 16 göçmenin naaşlarını cuma günü saat 3.45'te teslim alacak." ifadesini kullanmıştı.

Cenazelerin Erbil'e getirilmesinin teknik ve hava koşulları nedeniyle daha önce iki kere ertelendiği duyurulmuştu.

Manş Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Kasım'da batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun da bulunduğu en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

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AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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