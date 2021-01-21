SON DAKİKA! Manisa ve İzmir'de deprem meydana geldi! Bugün Ege depremi kaç şiddetinde oldu?
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SON DAKİKA! Manisa ve İzmir'de deprem meydana geldi! Bugün Ege depremi kaç şiddetinde oldu?

21.01.2021 03:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 03:31
SON DAKİKA! Manisa ve İzmir'de deprem meydana geldi! Bugün Ege depremi kaç şiddetinde oldu?

SON DAKİKA! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2021 sorularıyla Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine erişmeye çalışıyor. Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! Ege'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Manisa ve İzmir'de deprem meydana geldi! Bugün Ege depremi kaç şiddetinde oldu?

Aktif fay hatlarının bulunduğu ülkemizde farklı şiddetlerde pek çok son dakika deprem olayı meydana geliyor. Yurtta ve dünyada meydana gelen son depremler ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler ise deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırılıyor.

DEPREM Mİ OLDU (21 OCAK)

Son dakika deprem gelişmelerine ilişkin tüm detaylar şöyle;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan saat 02:28'de 3.9 bir deprem daha kaydedildi.Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.

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AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02.37'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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