Son dakika: Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika: Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hayallı Mahallesinde makilik alanda dün gece başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanda yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışmasıyla sabaha karşı kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 70 dönüm alanın hasar gördüğü belirtildi.

Son dakika: Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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