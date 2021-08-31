Son dakika... Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangon kontrol altına alınarak sündörüldü.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangon kontrol altına alınarak sündörüldü.

Bünyanosmaniye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı sonrası olay yerine 3 helikopter ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 3 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 40 dakikada kontrol altına aldığı yangın, söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram