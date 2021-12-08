Son dakika! Manisa merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika! Manisa merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika! Manisa merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Manisa ve İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa ve İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün, şifreli haber leşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 2 kişi ile örgütün eğitim yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı İzmir ve Manisa'da yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçen dijital materyale el konuldu.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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