Son dakika! Manisa merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberi: Manisa ve İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA (AA) - Manisa ve İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün, şifreli haber leşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 2 kişi ile örgütün eğitim yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı İzmir ve Manisa'da yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçen dijital materyale el konuldu.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri