Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu
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Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu -Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Spil Dağı eteklerinde mahsur kalan 3 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Spil Dağı eteklerinde dün akşamdan beri mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekipleri tarafından zorlu...

Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu

-Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Spil Dağı eteklerinde mahsur kalan 3 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Spil Dağı eteklerinde dün akşamdan beri mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekipleri tarafından zorlu bir operasyonun ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Kaynak Mahallesinde yaşayan Ahmet Öz isimli vatandaşa ait 3 keçi Spil Dağı eteklerinde otlarken mahsur kaldı. Ahmet Öz isimli vatandaş, dün akşam saatlerinde keçilerinin Spil Dağı eteklerinde mahsur kaldığını belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yardım istedi. Spil Dağındaki yaklaşık 100 metrelik kayalık bir yamacın ortasında mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekiplerinin yukarıdan iple alana inmesinin ardından tek tek kurtarıldı. Keçilerine kavuşan Ahmet Öz itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu
Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu
Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu
Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu
Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu
Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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