Son Dakika | Manisa FK'da hazırlıklar devam ediyor Son dakika haberi... 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme play-off turunda İnegölspor'la karşılaşacak olan Manisa FK'da hazırlıklar Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde devam ediyor.

2. Lig'den 1. Lig'e yükselme play-off turunda İnegölspor'la karşılaşacak olan Manisa FK'da hazırlıklar Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde devam ediyor. Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Antalya'da oynayacağı play-off maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunla başladı. Dar alanda oyunun ardından antrenman, taktiksel oyunla sona erdi. - MANİSA Kaynak: İHA