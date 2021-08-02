Son Dakika: Manisa elektrik kesintisi! 2 Ağustos Manisa'da elektrikler ne zaman gelecek?

Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 2 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos Pazartesi Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'nın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'nın elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'nın hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Manisa'nın elektrik ne zaman gelecek? Manisa'nın elektrik ne zaman gelecek?

Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 2 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos Pazartesi Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'nın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'nın elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'nın hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Manisa'nın elektrik ne zaman gelecek? Manisa'nın elektrik ne zaman gelecek? Hatay'ın elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA'NIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Manisa'nın başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu bildirildi. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacağı açıklandı.

Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.

Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.

MANİSA'NIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

02.08.2021 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI HÜRRİYET MAHALLESİ:RÜZGAR SK BİR BÖLÜMÜ,ABDİL SAHA-CENGİZ SAHA ÖZEL TRAFOSU,KARAELMAS MADEN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ BOĞAZ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,ÖNCÜ NAKLİYAT ÖZEL TRAFOSU, MASKİ SOMA SU TERFİ MERKEZİ ÖZEL TRAFOSU,SOMA ATLAS ÖZEL TRAFOSU,ERBAĞ KÖMÜR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TRAFOSU

02.08.2021 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖZLET MAHALLESİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI

02.08.2021 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEYHDAVUTLAR MAHALLESİ NAMAZGAH MEVKİİ

02.08.2021 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOCAÇEŞME MAHALLESİ 15 SK,45 SK,48 SK,53 SK,55 SK,DİBEK SK

02.08.2021 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOCAÇEŞME MAHALLESİ 50 SK,54 SK,63 SK

02.08.2021 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI RAĞILLAR MAHALLESİ

02.08.2021 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI SİLEDİK MAHALLESİ A KOLU

02.08.2021 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM SANCAKLIBOZKÖY VE SANCAKLIUZUNÇINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR

02.08.2021 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAYNAK MAHALLESİ 4115 SOKAK

02.08.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARILAR-İSACA-KOCAKAĞAN VE MAHALLELERİ-SAĞRAKÇI VE MAHALLELERİ-MUŞTULLAR OYNARCA MAHALLESİ-GÜNFAR İNŞAAT-BOSAN TARIM-DEMDAŞ NAKLİYAT-ÖZSA GIDA VE CİVARLARI

02.08.2021 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİPAZAR MAHALLESİ

02.08.2021 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SANCAKLIBOZKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

02.08.2021 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI İZZETTİN MAHALLESİ VE ÇAMPINAR MAHALLERE İLE İZZETTİN DOĞUSU VE BATISI TARIMSAL SULAMALAR ÇEVREDEKİ BESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ İLE TARIMSAL SULAMA VE MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ

02.08.2021 10:00 14:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DUALAR ORTA MAHALLE DERE MAHALLE ARDIÇLI MAHALLESİ HELİMLER MAHALLESİ TAMAMI

02.08.2021 11:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIALİLER SUBAŞI DELEMENLER GİRELLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

02.08.2021 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAĞCILAR, ŞAMAR, BEYDERE VE SARINASUHLAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR

MANİSA'NIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...