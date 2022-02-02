Son dakika... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Güzelyurt Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde bulunan bir parkın yanında U.A.(42) ve Ü.T.(35) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ü.T, tabancayla U.A'yı ayağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Ü.T, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title