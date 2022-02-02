Son dakika... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haber... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Güzelyurt Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde bulunan bir parkın yanında U.A.(42) ve Ü.T.(35) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ü.T, tabancayla U.A'yı ayağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Ü.T, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
AA / Serkan Özcan - Güncel