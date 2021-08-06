Son dakika! MANİSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 42 YARALI
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Son dakika! MANİSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 42 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Soma ilçesinde, 6 kişinin öldüğü 1'i yabancı uyruklu, 42 kişinin yaralandığı kazada hastanede tedavisi tamalanan bir yolcu kazayı şöyle anlattı, "Otobüste saat 04.40 sıralarında uyuyorduk kazaya uyandık.

Manisa'nın Soma ilçesinde, 6 kişinin öldüğü 1'i yabancı uyruklu, 42 kişinin yaralandığı kazada hastanede tedavisi tamalanan bir yolcu kazayı şöyle anlattı, "Otobüste saat 04.40 sıralarında uyuyorduk kazaya uyandık. Herkesin durumu çok kötüydü. Allah ölenlerin ailesine sabır versin yardımcısı olsun. Otobüsteki herkes uyuyordu, kazayla uyandık. Otobüsü kimin kullandığını bilmiyorum. Yolda değişiklik oldu. İstanbul'da başka otobüsle değişiklik yaptık. Otobüs yetişemediği için uyandık kazayı gördük. Benim durumum diğerlerine göre çok iyi çok şükür. Aydın Söke'ye gidiyorduk" dedi.

Son dakika! MANİSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 42 YARALI
Son dakika! MANİSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 42 YARALI
Son dakika! MANİSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 42 YARALI
Son dakika! MANİSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 42 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
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