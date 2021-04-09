Son dakika! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Son dakika! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Grup Amirliği ekipleriyle, uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen İ.B. (34), teknik takip sonucu 104,80 gram metamfetamin ile yakalandı.

Şüpheli, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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