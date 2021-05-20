Son dakika... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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Son dakika... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 298 yeşil reçeteli ilaç ile 7,2 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 298 yeşil reçeteli ilaç ile 7,2 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit ederek Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Ekiplerce, belirlenen otomobillere düzenlenen operasyonda, narkotik madde arama köpeği "Lito" ile arama yapıldı.

Aramalarda, 6 bin 298 yeşil reçete ile satılan ilaç, 7,2 gram metamfetamin ve uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 düzenek ele geçirildi.

Operasyon sırasında kaçmaya çalışan Ö.C.T, K.Ö, S.Y, S.Y, O.A ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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