Son Dakika | Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Son Dakika | Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son Dakika | Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, şüphe üzerinde durdurulan 3 şüphelinin üzerinde 124 adet sentetik ecza maddesi, 8,4 gram metamfetamin, 0,95 gram bonzai adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerden 1'inin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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