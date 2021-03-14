Son dakika: Manisa'da traktör kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Manisa'da traktör kazası: 1 ölü

14.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:35
Son dakika: Manisa'da traktör kazası: 1 ölü

Son dakika haberler: Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı kırsal Hamit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 20.15 sıralarında zeytin bahçesinden evine dönen Nurettin Demircan (45) yönetimindeki 17 DF 963 plakalı traktör, mahalle içinde eğilimli yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan sürücü evli ve 3 çocuk babası Nurettin Demircan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika: Manisa'da traktör kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Altun
Magazin Deniz Çakır Prens Harry Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Manisa'da traktör kazası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 20:38:55. #1.16#
title