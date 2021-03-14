Son dakika: Manisa'da traktör kazası: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı kırsal Hamit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 20.15 sıralarında zeytin bahçesinden evine dönen Nurettin Demircan (45) yönetimindeki 17 DF 963 plakalı traktör, mahalle içinde eğilimli yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan sürücü evli ve 3 çocuk babası Nurettin Demircan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı