Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, önce kamyon ardından otoyol bariyerine çarpan hafif ticari araçtaki Afganistan uyruklu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, önce kamyon ardından otoyol bariyerine çarpan hafif ticari araçtaki Afganistan uyruklu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Koldere Mahallesi yakınlarında İzmir yönüne giden, 3 Afganistan uyruklunun bulunduğu ve A.Ö'nün kullandığı 07 GNM 25 plakalı hafif ticari araç, önce aynı yönde seyreden A.S. idaresindeki 10 RC 1969 plakalı kamyon ardından bariyere çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki yolculardan A.Y'nin (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü A.Ö. ile S.M.H.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon şoförü A.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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