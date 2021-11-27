Son dakika! Manisa'da terör operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Manisa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika! Manisa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberler: MANİSA'nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde PKK/KCK'ya yönelik dün sabah operasyon düzenledi. Silahlı terör örgütüne üye oldukları, örgütün propagandasını yaptıkları ve suçu ve suçluyu övdükleri belirtilen C.Ö., M.S., H.E., F.E., M.D., ve M.G. gözaltına alındı. F.T.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Çoğu inşaatlarda çalışan ve aralarında işsiz olanların da bulunduğu belirlenen şüphelilerin evlerindeki aramalarda, dijital materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve malzemeler ile 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Barış Pınarı bölgesinde 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı

Terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı

 Son Dakika | 4 ay önce PKK'dan kaçan Mustafa; şimdi asker

Son Dakika | 4 ay önce PKK'dan kaçan Mustafa; şimdi asker

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title