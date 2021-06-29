Son Dakika | Manisa'da spor okulları çocuklar için açıldı
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Son Dakika | Manisa'da spor okulları çocuklar için açıldı

Son Dakika | Manisa'da spor okulları çocuklar için açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Okulları; basketbol, voleybol, okçuluk ve yüzme branşlarında eğitim vermeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Okulları; basketbol, voleybol, okçuluk ve yüzme branşlarında eğitim vermeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile tüm sportif faaliyetlere ara verildiğini duyurmuştu. Gelinen süreçte kademeli normalleşmenin 3. Etabı göz önüne alınarak spor okulları faaliyetleri yeniden başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Okulları kapsamında basketbol, voleybol, okçuluk ve yüzme branşlarında kurslarını açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde açılan spor okullarına katılan çocuklar, alanında uzman eğiticiler ile sportif becerilerini geliştirerek, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacaklar.

Çocuklarını basketbol, voleybol ve okçuluk branşlarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların Tevfik Lav Spor Tesislerini ziyaret edebilir ya da 0236 233 67 48 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri bildirildi. Yüzme kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların da Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonunu ziyaret edebilir veya 0236 232 09 82 - 233 75 99 numaralı telefonlardan bilgi alabilecekleri belirtildi. Basketbol, voleybol ve okçuluk kurslarına kayıt yaptıran çocuklara, malzemeleri ücretsiz olarak verilecek. - MANİSA

Son Dakika | Manisa'da spor okulları çocuklar için açıldı
Son Dakika | Manisa'da spor okulları çocuklar için açıldı
Son Dakika | Manisa'da spor okulları çocuklar için açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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