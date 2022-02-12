Son dakika... Manisa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika... Manisa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika... Manisa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6230 Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel, Haberler

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