Son dakika... Manisa'da silahla yaralanan Afgan uyruklu hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika... Manisa'da silahla yaralanan Afgan uyruklu hastaneye kaldırıldı

Son dakika... Manisa'da silahla yaralanan Afgan uyruklu hastaneye kaldırıldı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Afgan uyruklu kişi yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Afgan uyruklu kişi yaralandı.

Muhammed Tajik (31), Lala Paşa Mahallesi'ndeki evine girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Tajik'i Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı.

Tajik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Yunusemre, Manisa, Afgan, Güncel, Haber

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