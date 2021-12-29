Son dakika... Manisa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika... Manisa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Manisa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi, izlenmesi ve araştırılması yönünde operasyon düzenledi.

Peker Mahallesi'ndeki F.E'ye ait iş yerinde yapılan aramada, 10 elektronik sigara cihazı, 11 bin doldurulmuş makaron, 2 bin gram nargile tütünü, 80 puro, 6 bin sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

F.E. emniyetteki işlemlerinin ardından idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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