Son Dakika | Manisa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
03.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:19
Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 25 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 25 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ş. ile A.Ç'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramada, yaklaşık 25 litre sahte içki geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesindeki bir evde meydana gelen hırsızlık olayınyla ilgili arandıkları belirlenen 2 kişi, soruşturmanın yürütüldüğü ilçeye gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan