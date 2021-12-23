Son Dakika | Manisa'da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde farklı markalara ait sahte alkollü içki imalatının yapıldığı depoya baskın yapan emniyet güçleri çok sayıda şişelenmiş halde sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ülke genelinde kaçak/sahte alkollü içki kullanımına bağlı meydana gelen ölüm olaylarının artmasının engellenmesi amacıyla Manisa genelinde sahte alkollü içki üretim ve dolum yerlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda bugün, şüpheli Ö.K. isimli şahsın Turgutlu ilçesinde kiraladığı iş yerinde sahte alkollü içki imalat ettiği ve şişelediği tespit edildi. Bahse konu imalathanede Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yapılan arama sonucu satışa hazır halde 58 şişe farklı markalara ait sahte alkollü içki, şişelenmek üzere hazırlanmış 30 litre farklı çeşitlerde alkollü içki, 5 adet sahte TAPDK bandrolü, çeşitli alkollü içki markalarına ait çok sayıda şişe, şişe etiketleri kapakları ve kutuları ile içki imalatında kullanılan bol miktarda aroma ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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