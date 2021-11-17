Son dakika: Manisa'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika: Manisa'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika: Manisa'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Bedevi Mahallesi'ndeki 508 Sokak'ta şüpheli E.G'i (27) durdurdu.

Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 fişek ele geçirildi. Şüpheli işlemler için emniyete götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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