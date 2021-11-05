Son dakika! Manisa'da PKK/KCK terör örgütüne operasyon

MANİSA (İHA) - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde özel kuvvetler taburu içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü öğrenilen yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünde sözde özel kuvvetler taburu içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşılan yabancı uyruklu M.A.'ya operasyon düzenlendi. Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda M.A. yakalanırken evinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A. buradaki ifadesinin alınması sonrası adliyeye sevk edildi. M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet