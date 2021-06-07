Son dakika: Manisa'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Manisa'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Son dakika: Manisa'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otluk alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçradı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otluk alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçradı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Otluk alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın daha sonra hemen tepenin yamacında bulunan ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alanda yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi amacıyla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter 4 arazöz ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Yangın ekiplerin 4 bir koldan yaptıkları çalışmalar sonucu daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
Bacayı temizlemek için benzin döktü, üst kat komşusunun evini yaktı
Bacayı temizlemek için benzin döktü, üst kat komşusunun evini yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ergin Ataman Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Manisa'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 20:17:08. #1.13#

title