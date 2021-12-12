Son dakika: Manisa'da ormanda kaybolan vatandaş kendisini bulan jandarmaya teşekkür etti - Haberler
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Son dakika: Manisa'da ormanda kaybolan vatandaş kendisini bulan jandarmaya teşekkür etti

Son dakika: Manisa'da ormanda kaybolan vatandaş kendisini bulan jandarmaya teşekkür etti
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Manisa'nın Akhisar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık arazide kaybolan ve yaklaşık 12 saat sonra bulunan vatandaş, gözyaşları içinde jandarma ekiplerine teşekkür etti.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık arazide kaybolan ve yaklaşık 12 saat sonra bulunan vatandaş, gözyaşları içinde jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İlçeye bağlı kırsal Sarıçalı Mahallesi sakinlerinde bir kişi, 112 acil çağrı merkezini arayarak, akrabası Mehmet V'nin (79) sabah 10.00 sıralarında mantar toplamak için Kulaksızlar Mahallesine çevresine gittiğini daha sonra kendisini telefonla arayarak kaybolduğunu söylediğini ve bir daha haber alamadıklarını bildirdi.

Çalışma başlatan 4 jandarma asayiş timi ve bir AFAD ekibi, Mehmet V'yi yaklaşık 12 saat sonra buldu.

Zifiri karanlıkta ormanlık alandan çıkarılan Mehmet V, ekiplere "Allah sizlerden razı olsun" diyerek bir süre ağladı.

Yaşlı adam daha sonra ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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