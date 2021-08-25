Manisa'da orman yangını başladı
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Manisa'da orman yangını başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Manisa'da orman yangını başladı Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

- Manisa'da orman yangını başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm orman alanı küle dönerken orman ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerinde ormanlık alanda yangın başladı. Saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ormanlık alan küle dönerken yangına orman ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor.

Manisa'da orman yangını başladı
Manisa'da orman yangını başladı
Manisa'da orman yangını başladı
Manisa'da orman yangını başladı
Manisa'da orman yangını başladı
Manisa'da orman yangını başladı
Manisa'da orman yangını başladı
Manisa'da orman yangını başladı
Manisa'da orman yangını başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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