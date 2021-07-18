Son dakika... Manisa'da makilik yangını (1)

Son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale başlattı.

Yuntdağ bölgesine bağlı kırsal Demirci Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgede 4 arazöz ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan