Son dakika! Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika! Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Demirci ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa'nın Demirci ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alaağaç ve Marmaracık Mahalleleri arasında yer alan Çakmak Gediği mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çiftçiler Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Yangına Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 3,5 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başlarken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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