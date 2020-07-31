Son dakika! Manisa'da Kurban Bayramı Gelen son dakika haberine göre Manisa'da Kurban Bayramı -Acemi kasaplar bu bayramda da iş başındaydı -Kurban Bayramında kesim yerlerinde yoğunluk olmadığı dikkat çekti Manisa'da Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesmeye çalıştıkları sırada kendisini yaralayan vatandaşlar soluğu hastanelerin acil servislerinde alırken,...

Manisa'da Kurban Bayramı

-Acemi kasaplar bu bayramda da iş başındaydı

-Kurban Bayramında kesim yerlerinde yoğunluk olmadığı dikkat çekti

MANİSA - Manisa'da Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesmeye çalıştıkları sırada kendisini yaralayan vatandaşlar soluğu hastanelerin acil servislerinde alırken, kurban kesim yerlerinde geçen senelere göre yoğunluk yaşanmaması dikkat çekti.

Manisa'da Kurban Bayramı dolayısıyla bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla keserken bazı vatandaşlar ise kurbanlıklarını kasaplara emanet etti. Manisa'nın en yoğun kurban kesim yerlerinden biri olan Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi'ndeki alan geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha boş olması dikkat çekti. Kurban kesim yerlerinde ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşların maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması görüldü.

Öte yandan kurbanlıklarını kesmeye çalıştıkları sırada kendisini yaralayan vatandaşlar da soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı. Hastanelerde önce ateşleri ölçülen vatandaşlar daha sonra tedaviye alındı. Sabah saatlerinden itibaren çeşitli yaralanmalarla hastaneye getirilen vatandaşlar, tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildi.

Kaynak: İHA