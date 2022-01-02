Son dakika... Manisa'da kanyonda mahsur kalan oğlağı, itfaiye ekibi kurtardı
AA / Yusuf Böyük - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Soma ilçesinde kanyonda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde kanyonda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Darkale Mahallesi yakınlarında Hüseyin Marangoz'a ait oğlak, kanyona düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri oğlağı düştüğü yerden merdiven yardımıyla kurtardı.
Oğlak, sahibine teslim edildi.
AA / Yusuf Böyük - Son Dakika Haberleri
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