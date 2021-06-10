Son Dakika | Manisa'da kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika | Manisa'da kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Manisa'da kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonetin aynı yönde giden kamyona arkadan çarpması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonetin aynı yönde giden kamyona arkadan çarpması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Mehmet Esirikli'nin kullandığı 20 AVM 22 plakalı kamyonet, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde, aynı yönde giden R.D. idaresindeki 45 N 4228 plakalı yem yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette sıkışan sürücü Mehmet Esirikli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Esirikli'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı kamyon sürücüsü R.D. ise hastaneye kaldırıldı.

Trafik akışı, araçlar yoldan çekilene kadar İzmir yönüne tek şeritten sağlandı.

Son Dakika | Manisa'da kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Manisa'da kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Manisa'da kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Manisa'da kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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