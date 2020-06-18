Son Dakika | Manisa'da kaçak tütün operasyonu
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Son Dakika | Manisa'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberi... Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, 12 bin 460 makaron ile 438 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Son Dakika | Manisa'da kaçak tütün operasyonu
18.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:27

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, 12 bin 460 makaron ile 438 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Soma ve Salihli ilçelerinde tütün mamulü satışı yapan iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramada 12 bin 460 adet tütün dolu makaron, 438 kilo kaçak tütün ve 5 elektronik nargile ele geçirildi.

Kaçak tütün satışı yapan M.Ç, B.D. ve İ.F. hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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