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Son dakika: Manisa'da kaçak içki operasyonu

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Son dakika: Manisa'da kaçak içki operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1907 litre kaçak içki ele geçirildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1907 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak içki satışı yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon başlattı.

T.M'nin (53) evine ve kiraladığı depoya baskın düzenlendi.

Aramalarda 1907 litre kaçak içki ele geçirildi.

T.M, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

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