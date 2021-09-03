Son dakika! Manisa'da jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri
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Son dakika! Manisa'da jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri

Son dakika! Manisa'da jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Manisa'da, kentte faaliyet gösteren öğrenci servisi şoförlerine, servis hosteslerine ve öğrencilere jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği semineri verdi.

Manisa'da, kentte faaliyet gösteren öğrenci servisi şoförlerine, servis hosteslerine ve öğrencilere jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği semineri verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince kentteki bir kolejin bahçesinde, "Frene değil, trafik kurallarına güven" sloganıyla düzenlenen eğitim seminerine 44 servis şoförü ve hostesi ile 110 öğrenci katıldı.

Seminerde, katılımcılara trafikte uyması gereken kurallar anlatıldı.

Jandarma Motosikletli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Necmettin Mert Dölek, "Bu tür seminerler bizim ve katılımcılar için verimli faaliyetler oluyor. Benzer etkinliklerimiz, okullar açıldığında da devam edecek." dedi.

Servis şoförü Barış Fırat Sağlam da eğitimi oldukça faydalı bulduğunu anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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