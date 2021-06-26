Son dakika: Manisa'da girdiği baraj gölünde boğulan kadının cenazesi Balıkesir'de defnedilecek
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Son dakika: Manisa'da girdiği baraj gölünde boğulan kadının cenazesi Balıkesir'de defnedilecek

Son dakika: Manisa'da girdiği baraj gölünde boğulan kadının cenazesi Balıkesir'de defnedilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için girdiği Afşar Baraj Gölünde boğularak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serpil Dayan'ın cenazesinin bugün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için girdiği Afşar Baraj Gölünde boğularak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serpil Dayan'ın cenazesinin bugün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 25 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında erkek arkadaşıyla birlikte Afşar Baraj Gölü kenarında piknik yapan ve daha sonra serinlemek için göle giren 33 yaşındaki Serpil Dayan boğularak hayatını kaybetti. Erkek arkadaşının tüm çabasına rağmen kurtaramadığı Serpil Dayan'ın cansız bedeni İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekipleri tarafından kıyıdan 50 metre uzakta bulundu. Serpil Dayan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Alaşehir Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken talihsiz kadının cenazesi morgdan alınarak memleketi Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesine gönderildi. Cenazenin bugün defnedileceği öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - MANİSA

Son dakika: Manisa'da girdiği baraj gölünde boğulan kadının cenazesi Balıkesir'de defnedilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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