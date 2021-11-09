Manisa'da eğlence mekanında garson müşteriyi bıçakladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da eğlence mekanında garson müşteriyi bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da eğlence mekanında garson müşteriyi bıçakladı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir eğlence mekanında, bir çalışanla müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir eğlence mekanında, bir çalışanla müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Salihli'nin Sart Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında çalışan S.Ö. (44) ile müşteriler Süleyman Çapa (37) ve A.G. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., müşteriler, Çapa ve A.G.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Süleyman Çapa olay yerinde hayatını kaybederken, A.G. ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki müşteriyi bıçaklayan S.Ö. gözaltına alınırken, yaralı A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da eğlence mekanında garson müşteriyi bıçakladı

Manisa'da eğlence mekanında garson müşteriyi bıçakladı

Manisa'da eğlence mekanında garson müşteriyi bıçakladı

Manisa'da eğlence mekanında garson müşteriyi bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Garsonun esrarengiz ölümü! Otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu

Garsonun esrarengiz ölümü! Otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu

 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

 Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü

Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title