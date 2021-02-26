Son dakika: Manisa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
Son dakika haber... Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon görüşmesi yaptıkları iddia edilen biri muvazzaf, 4'ü askeri okullardan ihraç 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonla 5 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, aynı operasyonda farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 3 kişi de yakalandı.
Şüpheliler, haklarında soruşturma yürütülen illerden gelen ilgili ekiplere teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram