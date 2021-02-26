Son dakika: Manisa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
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Son dakika: Manisa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede

26.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:51
Son dakika: Manisa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede

Son dakika haber... Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon görüşmesi yaptıkları iddia edilen biri muvazzaf, 4'ü askeri okullardan ihraç 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonla 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, aynı operasyonda farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 3 kişi de yakalandı.

Şüpheliler, haklarında soruşturma yürütülen illerden gelen ilgili ekiplere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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