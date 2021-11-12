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Son dakika... Manisa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Manisa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri tarafından 10 şahsa ait 11 ikamette eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri tarafından 10 şahsa ait 11 ikamette eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucuyla birlikte aralarında hakkında 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişiyle birlikte toplam 10 kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan' şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Alaşehir ilçesinde 10 şahsa ait 11 ikamet adresinde sabah 07.00'da eş zamanlı olarak arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 151 adet sentetik ecza, 16,36 gram metamfetamin maddesi, 4,40 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 2 adet ruhsatsız tüfek, 30 adet kartuş, 3 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili biri yağma (gasp) suçundan 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA

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