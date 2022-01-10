Son dakika... Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tütenli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda odun toplayan Mustafa Yılmaz'ın (64) kullandığı 16 NZ 734 plakalı traktör tarla yolunda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamım cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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